GALSEN221 – Le combat entre Gris-Bordeaux et Balla Gaye 2 n’est plus qu’à quelques jours et la pression ne cesse de monter au fil des jours. Difficile pour les amateurs de se prononcer avec certitude sur l’issu de ce choc entre deux lutteurs qui disputeront un combat primordial dans la suite de leurs carrières respectives. Pour le célèbre animateur Bécaye Mbaye, les jeux sont faits. Ce dernier soutient ainsi détenir le nom du vainqueur entre les deux mastodontes.

Galsen221.com