Birahim ndiaye : “Balla Gaye dafa Mbapatt, sou diapé Gris dina …”. L’ancien lutteur devenu entraineur et consultant revient sur le combat de Lac 2 et Madou lô et sur le combat de Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux.

La lutte sénégalaise (làmb en wolof, njom en sérère) est un sport traditionnel très populaire au Sénégal, tout particulièrement dans les régions du Sine-Saloum et de la Casamance. On le pratique aussi en Gambie.