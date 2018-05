GALSEN221 – La polémique sur les sanctions financières infligées par le Cng aux lutteurs continue d’enfler. Alors que le président de l’instance, Alioune Sarr, a répondu aux lutteurs en faisant des menaces, Boy Kaïré a décidé de contre-attaquer en assénant ses vérités de la manière la plus directe possible. L’ancien lutteur estime que la guerre leur a été déclarée et ils ne reculeront devant rien.

