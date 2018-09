Vidéo: Boy Niang à Lac 2: “dafa tapéte si serigne lako yakar wayé

Avec la confiance de soi, impossible de se fixer des limites. Boy Niang 2 de Pikine ne voit aucun obstacle à la matérialisation de son combat démarché contre Lac 2. Après sa razzia à Guédiawaye en battant Less 2, Gouye Gui, Sa Thiès… Le fils de De Gaulle a promis : « Lac 2 ne peut pas me freiner. J’ai battu plus de huit lutteurs de Guédiawaye. Six dans l’arène et deux dans les galas de lutte simple. Il s’agit de Pape Mbaye 2 et Marley. À chaque fois que je sors d’un combat, on me parle d’un adversaire qui habite à Guédiawaye. C’est comme ça. Lac 2 n’a pas les qualités pour me freiner. Je le connais très bien ».