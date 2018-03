Le combat tant attendu a finalement livré son verdict, Sa Thiès fils de double less et frère de Balla Gaye 2 a été térassé par Boy Niang. Boy Niang se voulait un adversaire de taille pour Sa thiès et tel fut le cas. Le rêve de devenir roi des arènes peut continuer pour Boy Niang. Quant à Sa Thiès il vient d’avoir une défaite qui fait mal