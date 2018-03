Vidéo – Boy Niang : « Mon problème avec Ama Baldé »

GALSEN221 – Boy Niang a apporté quelques éclaircissements sur sa relation avec Ama Baldé qui s’est montré proche du camp de son adversaire Sa Thiès ces derniers temps. Tous deux originaires de Pikine, contrairement à Sa Thiès qui représente Guédiawaye, le fils de Falaye Baldé et Boy Niang sont des amis et des « frères » à en croire ce dernier qui soutient qu’ils n’ont aucun différent. Toutefois, la prise de position assez claire du tombeur de Papa Sow n’est pas pour plaire à celui qui se veut ambassadeur du « fairplay » dans le milieu de la lutte sénégalaise. Malgré tout, il soutient qu’il n’y aucune rancœur et qu’il s’attèle à être au top de sa forme le jour du combat afin de terrasser le petit frère de Balla Gaye 2.

