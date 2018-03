Vidéo – Boy NianG Vs Sa Thies : l’arrivée des deux lutteurs au stade

Galsen221- Le combat tant attendu qui va opposer le fils de double less sa thiès à son adversaire du jour Boy Niang. Durant les face à face , les deux lutteurs se sont promis de livrer au combat qui ne laissera pas sur la faim les amateurs. Et bien ! le jour J est arrivé et les deux lutteurs sont déjà arrivés au stade et sont en pleine préparation mystique.

Dans quelques heures, les fans de lutte devraient commencer à remplir le stade pour un combat qui s’annonce comme étant l’un des meilleurs combats de l’année

