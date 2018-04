(Vidéo) Combat contre Balla – Modou Lo lance les hostilités : « bugn ko défone bir kërëm me beuré »

GALSEN221 – Le combat entre Modou Lo et Balla Gaye 2 s’annonce épique. Les deux lutteurs se cherchent depuis fort longtemps et ils ne sont plus très loin d’une seconde manche, après que la première ait été remportée par le « Lion » de Guédiawaye. Très confiant et taquin comme à son habitude, le « Roc » des Parcelles Assainies se dit prêt à en découdre avec le récent tombeur de Gris-Bordeaux. Mieux, il soutient que si ça devait se faire dans la maison même du fils de Double Less, il ne reculerait pas.

