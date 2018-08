Vidéo – Combat contre Balla : Modou Lo s’entraîne à la boxe avec 2 adversaires en même temps

GALSEN221 – Balla Gaye 2 est un homme averti : Modou Lo ne négligera cette fois aucun détail. Des années sont passées depuis la victoire de l’ancien roi des arènes sur le « Roc » des Parcelles Assainies et ce dernier a gagné en expérience et en professionnalisme avec le temps. Comme pour montrer à son adversaire qu’il est prêt à aller à la guerre des poings, « Xaragne Lo » s’est fait filmer boxant avec deux adversaires. Connu pour sa grande technicité, le tombeur de Lac de Guiers 2 sait qu’il a affaire à un champion qui veut retrouver sa place au sommet de la pyramide et qu’il ne lui fera aucun cadeau.

