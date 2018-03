GALSEN221 – Il ne reste plus qu’une poignée d’heures avant la confrontation entre Balla Gaye 2 et Gris-Bordeaux. Du côté de la Médina, c’est l’effervescence totale. Les rues sont aux couleurs du “Tigre” de Fass et les populations s’investissent pleinement pour un succès de leur lutteur.

