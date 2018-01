Vidéo: but de Moussa Konaté face à Guingamp

Pape Moussa Konaté est un footballeur international sénégalais né le 3 avril 1993 à Mbour (Sénégal). Il évolue au poste d’attaquant centre au Amiens SC.En août 2014, il signe un contrat de trois ans avec le FC Sion9.

Il réalise des matchs exceptionnels et semble enfin s’épanouir dans un club. Le club s’attache à lui et ferme la porte à un éventuel transfert10. Il réalise une première saison très réussie, avec 16 buts en 27 matchs de championnat.Lors du mercato estival 2015, il attire les convoitises de plusieurs clubs, dont l’AS Saint-Étienne et le FC Bruges11,12 mais c’est finalement à Sion qu’il continue sa carrière.Il évolue aujourd’hui à Amiens