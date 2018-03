Vidéo : Diam Terry Bat Tonnerre par KO

Galsen221- Le combat qui opposait Diam Terry à tonnerre c’est terminé par un KO fulgurant et soudain en faveur de Diam Terry. Alors que les deux lutteurs étaient en train de s’observer Diam Terry a subitement décoché un coup de poing ravageur qui a atteint son adversaire du jour au menton. Ce dernier tétanisé par le coup s’est effondré sur le sol les quatre appuis bien enfoncés dans le sable. Et cela malgré sa tentative désespérée de garder son équilibre, il donnait plus l’impression d’une personne en train de se noyer et qui cherche à rester à la surface. En tout cas , ce Ko restera dans les annales de la lutte sénégalaise.

Galsen221.com