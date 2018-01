Vidéo : Didier Drogba parle ouvertement de sa rivalité passée avec Samuel Eto’o

GALSEN221 – Didier Drobga et Samuel Eto’o ont pendant de longues années été les deux maîtres incontestés du football sur le continent africain. Une rivalité sur laquelle l’Ivoirien et le Camerounais ne se sont jamais prononcés. C’est désormais chose faite avec l’ancien attaquant de Chelsea qui, sur le plateau de France 24, a brisé le silence en parlant d’une « rivalité sportive », positive donc. Lors de son passage, il a également parlé de ses projets sociaux, sa carrière de footballeur, mais aussi de l’élection de son grand frère et ami Georges Weah au Libéria.

