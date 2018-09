Cristiano Ronaldo est lancé et la Juventus semble déjà intouchable : un doublé du Portugais a permis aux Turinois de battre Sassuolo 2-1 dimanche et de poursuivre leur sans-faute au bout de quatre journées de championnat.

Après trois premiers matchs plutôt réussis mais sans but au compteur, le Portugais a donc cette fois trouvé la cible. Deux fois.