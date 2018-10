Pensionnaire de l’école de lutte Balla Gaye, Double Less 2 assure que les lutteurs n’accepteront jamais que le président du Cng, Alioune Sarr, leur impose son successeur. Dans cet entretien accordé à Seneweb, où il aborde d’autres questions comme le combat Balla Gaye 2-Modou Lô et sa carrière, Less 2 signale que Tyson, dont le nom circule pour diriger la lutte, ne peut pas être membre d’écurie (Boul Falé) et président du Cng.