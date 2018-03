Vidéo : Double Less fait la lumière sur l’histoire du proche de Sa Thiès tabassé chez Boy Niang

GGALSEN221 – Il s’appelle Boy Niang et avait déclaré avoir été tabassé par des proches de Boy Niang du fait de sa proximité avec Sa Thiès, du fait du combat à venir entre les deux lutteurs. Double Less a décidé de faire la lumière sur cette histoire. Le père de Sa Thiès et Balla Gaye 2 fait des révélations sur la victime présumée et l’accuse également d’un vol à hauteur de trois (3) millions de nos francs. L’ancien champion de lutte a profité de l’occasion pour présenter ses excuses par rapport à ce malheureux événement.

