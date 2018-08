GALSEN221 – Double Less était présent ce weekend au premier face à face entre son fils Balla Gaye 2 et Modou Lo. Au micro de Leewtoo, il a lancé un appel de fair-play aux supporters. Mais pas que. En effet, il a fait passer un message aux personnes qui ont fait circuler des rumeurs à son sujet et la somme qu’il aurait empoché de la part d’un promoteur pour le montage de l’affiche. Blessé, il a tenu à le faire savoir.