GALSEN221 – On le savait déjà, El Hadji Diouf n’a pas sa langue dans sa poche. Il l’a une nouvelle fois prouvé après l’élimination de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde de football en Russie en crachant ses vérités de manière on ne peut plus directe. Sans hésité, l’ancienne star des « Lions » pointe du doigt la responsabilité de l’entraîneur et des dirigeants.

