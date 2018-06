Vidéo – Elimination du Sénégal : un jeune garçon blanc explique sa colère

GALSEN221 – Au-delà du Sénégal, c’est une grande partie de l’Afrique et du monde qui est affectée par l’élimination du Sénégal en Coupe du monde. Une élimination qui fait politique et, surtout, fait couler beaucoup d’encre. Sur la toile, professionnels et amateurs font part de leur amertume. Notamment au sujet du penalty refusé aux « Lions ». De ceux-là, ce jeune garçon, pourtant blanc, qui exprime sa colère, tout en apportant son soutien au Sénégal et au continent africain dans sa globalité.

