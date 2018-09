Dans un match qui sentait le traquenard avec un début retardé d’une heure et demie, les Verts de Belmadi n’ont pas pu faire mieux qu’un nul contre la Gambie 1-1, à l’occasion de la deuxième journée des Éliminatoires de la Can de 2019. L’Algérie occupe toujours le fauteuil du leader dans le Groupe D. Quant aux Gambiens, ils se contentent pour l’instant de la troisième place avant l’autre rencontre de la poule qui va opposer le Togo et le Bénin demain.