Vidéo – Eliminatoires Mondial 2018 : le coach des « Lions » du basket tape du poing sur la table

Abdourahmane Ndiaye est très remonté contre la Fédération sénégalaise de Basketball. Le sélectionneur des lions du Sénégal, qui ne dispose pas de tout son effectif à moins de 10 jours de la seconde manche des éliminatoires du Mondial 2019, a dénoncé ces « dysfonctionnements ». « On veut juste être respecté et considéré pour que les choses se passent bien. Je n’approuve pas ce qui se passe, aujourd’hui au niveau du traitement avec tous les systèmes et les dysfonctionnements », a-t-il fustigé.

Adidas a démarré hier son regroupement avec 7 joueurs. Un regroupement externe qu’il compte continuer jusqu’à l’arrivée des autres lions qui attendent leurs billets d’avion. « Je refuse d’entrée en stage interne tant que le groupe n’est pas au complet », a-t-il déclaré.

Senego.com