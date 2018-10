GALSEN221 – Balla Gaye 2 est depuis quelques semaines en France où il s’entraîne pour préparer le combat qui l’opposera le 1er janvier prochain à Modou Lo, son adversaire de toujours. Alors que ce dernier a récemment dévoilé une vidéo de lui en plein exercice de boxe, le « Lion » de Guédiawaye a répondu en montrant que lui non plus ne néglige pas cet aspect et qu’il s’entraîne très dur dans ce sens.