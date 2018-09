GALSEN221 – En quelques mois seulement, Tapha Mbeur est devenu l’un des lutteurs préférés des sénégalais. Grand showman et redoutable combattant, le natif des Parcelles-Assainies a su allier l’utile à l’agréable. Disparu des radars ces derniers temps, le voilà qui fait son retour au micro de nos confrères de Sunugal24 qui sont allés à sa rencontre. Au cours de l’entretien, il révèle son plus grand rêve et se projette sur son avenir dans le monde de la lutte sénégalaise.