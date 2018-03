GALSEN221 – Balla Gaye 2 et Gris-Bordeaux ne sont plus qu’à quelques jours du choc qui les opposera le 31 mars prochain, c’est-à-dire ce samedi, au stade Léopold Sédar Senghor. Dans ce sens, le Tigre de Fass et le Lion de Guédiawaye ont livré le quatrième « round » de leur clash à distance, attendant impatiemment le grand jour. Comme à l’accoutumée, les deux n’ont pas déçu en terme de missives et d’attaques verbales.

