GALSEN221 – Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal sont souvent cités comme étant sur les tablettes de plusieurs clubs européens, et non des moindres pour la plupart. Alors qu’il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du marché des transferts qui touchera à sa fin jeudi en Angleterre, nous faisons le point sur les dossiers chauds de ses derniers jours et les nombreuses rumeurs qui circulent dans la presse spécialisée sur le Vieux continent.