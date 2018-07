GALSEN221 – Le couronne de roi des arènes sur la tête, Eumeu Sène ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière de lutteur. S’il voulait être la tête de gondole de sa discipline, ce n’est pas pour le rester le temps d’un combat. Le « Tay Shinger » espère durer le plus longtemps possible à cette place et, pourquoi pas, partir en retraite invaincu. Pour se faire, il devra d’abord battre son futur adversaire. Un futur adversaire dont les experts tentent de décliner l’identité.

Galsen221.com