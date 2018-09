GALSEN221 – Eumeu Sène et Mohamed Ndao “Tyson” étaient inséparables. Mais ça, c’était avant. Depuis leur séparation, aucun des deux protagonistes n’avaient vraiment souhaité évoquer le sujet de manière directe. Nouveau roi des arènes, le “Tay Shinger” s’est une nouvelle fois vu poser la question et, cette fois, il s’est montré moins hermétique en laissant sa langue se délier et en racontant la fois où il a mis sa vie en danger pour sauver celle de son mentor.