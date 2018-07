Vidéo : Eumeu Sène terrasse Bombardier et réalise son rêve de toujours

GALSEN221 – L’un des combats les plus attendus de la saison de lutte s’est tenu aujourd’hui, samedi 28 juillet 2018. Il s’agit du choc qui opposait le roi des arènes Bombardier à Eumeu Sène. Le premier souhaitait faire un pas de plus vers une retraite avec la couronne, alors que le second était déterminé à saisir sa chance et s’asseoir (enfin) sur le trône de la lutte sénégalaise. Fidèle à sa réputation d’adversaire coriace, le « Tay Shinger » n’a une nouvelle fois pas déçu. Malgré un handicap physique certain au vu des mensurations du « B52 », il a su résister et trouver la faille. Doté d’une riche carrière, cette victoire qui lui offre le titre de roi des arènes est synonyme de consécration. L’ancien lieutenant de Mouhamed Ndao « Tyson » peut être fier d’avoir réussi à réaliser son rêve juste avant de ranger son « nguimb ».

