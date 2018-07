Vidéo – Eumeu Sène vs Bombardier : Selbé Ndom avait une nouvelle fois vu flou

GALSEN221 – Selbé Ndom n’est assurément pas au top de sa forme si on se fie à ses récentes prédictions. Après l’avenir de l’équipe nationale du Sénégal de football à la Coupe du monde de football, la célèbre voyante avait refait surface pour se prononcer sur l’issue du combat entre Bombardier et Eumeu Sène. Alors qu’elle avait déclaré qu’elle ne « pense » pas que ce dernier viendrait à bout du roi des arènes, le sort en a décidé autrement puisque le « Tay Shinger » est le nouveau boss de la lutte sénégalaise. Couronne sur la tête, il peut rentrer la tête haute à Pikine, dans son fief. De son côté, Selbé confirme sa mauvaise passe et donne le bâton, une nouvelle fois, à ses innombrables détracteurs.