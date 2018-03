Vidéo: Face-à-face Balla Gaye 2-Gris Bordeaux , tout pour la victoire

C’est le dernier face-à-face entre les deux lutteurs. Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux s’affrontent le 31 mars prochain. La joute verbale a eu lieu au parc zoologique et forestier de Hann, ce samedi 24 mars. Le Lion de Guédiawaye et le Tigre de Fass se sont promis l’enfer. Chacun des protagonistes est venu avec ses amulettes. La bataille mystique a fait rage. Elton et Reug Reug en découdront le même jour.

Gris Bordeaux

“Il ne reste que quelques jours. On l’a bien préparé avec mon staff. Moustapha Gueye ne m’épargne pas dans les entraînements. Je ne l’ai jamais vu avec une telle rage de vaincre. Je dois gagner pour le satisfaire. Mes supporters qui m’ont vu à l’œuvre, sont rassurés. Ils ne doutent pas de ma victoire. C’est un combat très important pour moi. Si seul le travail paie, je sortirai victorieux. Toute les médinois sont derrière moi”.

Balla Gaye 2

“Guédiawaye a besoin de cette victoires. Le 31 mars n’est plus loin. Je me suis préparé sur tous les plans. Sédhiou, Malifara, Guinée Bissau, Mauritanie oeuvrent pour ma victoire. On verra ce qu’on n’a jamais le jour j. Je vais marquer mon retour. Mes supporters feront le déplacement en masse pour assister à mon sacre. Dieu est grand”.

seneweb