Modou Lô est sorti de son silence dix jours après sa lourde défaite devant Balla Gaye 2. Le Roc des Parcelles Assainies a reconnu avoir commis des erreurs qui ont conduit à son second revers face à son grand rival.

« J’ai fait ce que j’avais à faire, j’ai travaillé dur mais je devais tomber. Si on doit perdre, on commet des erreurs et j’en ai commis devant Balla Gaye 2 », a-t-il affirmé, mardi soir, lors de son dernier face à face avec son bourreau. « On m’avait dit de faire attention, mais c’était une fougue de jeunesse », a-t-il ajouté, indiquant qu’aucun coup de son adversaire du 13 janvier dernier ne l’a déstabilisé.