Vidéo: Face to Face Sathies Boy Niang: C’était chaud bouillant

Le fils de De Gaulle fera face à Sa Thiès, au plus tard, au mois de février 2018, si le promoteur tient parole. Ce combat ficelé par Papa Thialis Faye fait partie des plus explosifs de la saison prochaine. C’est très difficile de combattre après qu’Ama Baldé et Eumeu Sène auront fini de solder leurs comptes avec leurs vis-à-vis respectifs. Parce que si ces deux ténors de Pikine assurent, Boy Niang 2 sera obligé de vaincre pour maintenir la cadence. Mais si les choses ne marchent pas pour ses deux frères de Pikine, Boy Niang devra gagner pour sauver l’honneur.