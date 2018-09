Sadio Mané pourrait voler la vedette à Mohamed Salah cette année à Liverpool. C’est l’avis de l’ancien international français, Emmanuel Petit qui n’a pas tarit d’éloges sur l’attaquant Sénégalais. « c’est un garçon qui a le coffre d’un milieu de terrain, la hargne d’un défenseur, la créativité d’un numéro 10 et en plus il marque des buts, il donne des buts. Franchement, le mec il n’est jamais fatigué, blessé et il ne dit jamais rien. C’est un rêve pour un entraîneur », a-t-il commenté au cours de l’émission Vestiaire décrypté par Senego.

Issa Cissokho était l’invité de ladite émission. Lui aussi a tenu à rendre hommage au lion de la Téranga estimant que « c’est un bosseur, un crack ». Regardez!