GALSEN221 – Gaston Mbengue voit les choses en grand et se projette déjà sur le futur alors qu’il n’en a pas encore fini avec le combat de choc qu’il a organisé entre Modou Lo et Balla Gaye 2. En effet, le vainqueur de la confrontation entre le « Roc » des Parcelles Assainies et le « Lion » de Guédiawaye aura la chance d’affronter le nouveau roi des arènes Eumeu Sène si Gaston arrive à ses fins.

