On connaît Gorgui Sy Dieng, côté pile : il joue en NBA, fait beaucoup d’œuvres sociales et est ambassadeur du tourisme sénégalais… Il y a aussi Gorgui Sy Dieng, côté face. Que SeneWeb a découvert il y a une semaine à Kébémer. C’est un bon footballeur, un très bon. « Je l’appelle ‘Busquets‘ », signale un des amis du Lion basketteur. Nous en avons appris beaucoup sur le Gorgui qu’on connaît moins, grâce à ses frères et ses proches.