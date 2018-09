GALSEN221 – Autrefois grands amis, Gouy Gui et Sa Cadior ont vu leurs relations prendre un coup avec le temps. Actuellement malade et évacué à l’étranger, ce dernier n’avait pas caché la situation. Invité à se prononcer à son tour, Gouy Gui a fait des révélations à ce sujet et il a également fait savoir qu’il ne resterait pas les bras croisés alors que son ancien « collègue » souffre d’une insuffisance rénale et à besoin d’aide.