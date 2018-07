GALSEN 221 – Un accident survient toujours là où on s’y attendait le moins. Récemment, le lutteur Gris Bordeaux fut victime d’une électrocution à son domicile qui a suscité la peur chez ses proches, amis et fans.

Finalement, le champion s’en tire et donne de ses nouvelles sur cette vidéo d’où il rassure et remercie tous ceux qui de près ou de loin l’ont soutenu particulièrement son ami et frère Eumeu Sène.

