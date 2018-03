GALSEN221 – La tension monte de plus en plus dans le stade. Balla Gaye 2 et Gris-Bordeaux évacuent la pression comme ils peuvent et continuent d’échanger avec leurs publics respectifs en attendant d’en découdre. Dans ce sens, le “Tigre” de Fass a offert à ses fans un sprint plein d’énergie qui a eu le don de les réveiller encore un plus alors qu’ils étaient déjà gonflés à bloc.

galsen221.com