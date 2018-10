Henri Camara n’intégrera pas le staff de Aliou Cissé. L’ancien attaquant des lions, qui a récemment pris sa retraite, dit ne pas être intéressé par ce poste. « Je ne me vois pas intégrer le staff de Aliou Cissé. Je ne suis pas encore prêt. Même si on me payait des milliards… Je ne crois pas que ce travail m’intéresserait », a-t-il confié dans un entretien accordé à nos confrères de Galsenfoot exploité par Senego.

Le recordman de sélection du Sénégal fait savoir qu’il a d’autres projets dans sa tête. « Toutefois, si j’ai quelques chose à dire, si j’ai des conseils à donner, j’appellerai directement Aliou Cissé. Quant à travailler avec eux, je ne suis pas encore prêt pour ça », a-t-il réaffirmé.