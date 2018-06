Vidéo : Henri Camara se rend en Russie pour supporter les Lions et leur envoie un message

GALSEN221 – Henri Camara. Le « Lapin flingueur » qui a permis au Sénégal de disputer les quarts de finale d’une Coupe du monde pour sa première participation en inscrivant un but en or face à la Suède. Nous nous en souvenons tous. Alors que ses jeunes frères vont jouer un match capital face à la Colombie demain, jeudi, l’ancien « Lion » a déposé ses baluchons en Russie en compagnie de son épouse Ornella pour leur apporter son soutien. Dans la même lancée, il leur a envoyé un message pour les motiver et les pousser vers la victoire.

