L’animateur des arènes sénégalaises, Hippo Ngary n’y est pas allé par quatre chemins. Interrogé sur son absence lors du duel entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, Hippo Ngary affirme que le promoteur de cette journée ne l’a pas payé. Pour lui, « Luc Nicolaï est mal entouré » et doit changer de comportement vis-à-vis des communicateurs traditionnels. « Pourquoi aller à un combat dont le promoteur ne me paie rien du tout », s’interroge Hippo.