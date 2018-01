Vidéo : Hypoo Ngary inconsolable avant le combat Modou Lo – Lac 2

GALSEN221 – Hypoo Ngary, connu pour être une personne pleine d’énergie et d’humour, s’est illustré d’une manière assez étonnante, hier dimanche, lors du combat entre Modou Lo et Lac de Guiers 2. Alors que les deux protagonistes se préparaient à en découdre et que retentissait l’hymne national, le célèbre « speaker » a été filmé pleurant toutes les larmes de son corps. Est-ce par émotion ou par stress ? Nous n’en savons pas davantage, mais promettons d’y revenir dès que les langues se délieront sur ce fait pour le moins insolite.

