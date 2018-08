(Vidéo) Inauguration Dakar Arena – Incivisme: Le coup de gueule de Maurice Ndour, pivot des lions

Le coup de gueule de Maurice Ndour après l’inauguration du « Dakar Arena ». L’international sénégalais s’est offusqué du comportement de certains sénégalais qui étaient présents à l’inauguration du nouveau palais des Sports. Un manque de civisme qu’a dénoncé le pivot des Lions à travers un post qu’il a fait sur son mur Facebook accompagné de la vidéo publiée dans la journée sur Senego.

« Même pas 24 heures après l’inauguration du Basketball Arena à Diamniadio et on voit déjà le manque de civisme de nos frères et sœurs sénégalais. Certains diront qu’ils n’ont pas été sensibilisés ou bien c’est juste de l’ignorance. Cheikh Lô nous en a parlé dans son album Ne La thiass avec la chanson « Set » et beaucoup d’autres artistes depuis les années 90… Nous sommes en 2018 et nous parlons de la même chose, du même sujet. Quand est ce qu’on va se dire la vérité? Quand est ce qu’on va cesser de polluer l’atmosphère, de dégrader l’environnement et de salir nos rues, nos écoles, nos marchés nos espaces vertes et nos infrastructures…? », a-t-il écrit.