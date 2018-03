Vidéo insolite : réaction d’un médecin « supporter » lors du combat Sa Thiès – Boy Niang

GALSEN221 – Est-il possible d’être sénégalais et d’avoir grandi au Sénégal sans avoir un avis sur la lutte ? Oui, très certainement, mais cela n’arrive pas souvent. On ne peut pas reprocher à une personne d’avoir un parti pris dans la mesure où chacun ses origines et le ou les lutteurs qu’il admire plus que d’autres. Hier, au stade Léopold Sédar Senghor, nous en avons eu une nouvelle confirmation avec un « médecin supporter » qui n’a pas manqué de gesticuler et faire des gestes qui ne laissent place à aucun doute après la victoire de Boy Niang sur Sa Thiès.

