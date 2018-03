Vidéo: La déception était à son apogée chez le lutteur Sa Thiès

Comme Il y a de cela cinq ans, Sa Thiès concédait sa toute première défaite. Le 1er mai 2013, il avait été battu par Malick Niang dans un combat éclair où le fils de Double Less avait montré un irrespect total envers son adversaire.

Ce 11 mars encore, il a perdu devant un adversaire qui pourtant était bien à sa portée. D’ailleurs, tous les spécialistes de la lutte sénégalaise l’avaient désigné comme potentiel vainqueur. Mais c’était sans compter avec la pugnacité du champion de Pikine, Boy Niang, qui a abordé le combat avec beaucoup de technicité.

Dans la vidéo ci-dessous on assiste à l’ambiance chez lutteur dans les moments qui ont suivi sa cuisante et humiliante défaite. La tristesse, le désarroi et l’impuissance peuvent se lire sur le visage de ses proches qui s’étaient rassemblés pour regarder le combat.