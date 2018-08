Tenu chaque année depuis 1992, le World Taekwondo Hanmadang est une compétition internationale de Taekwondo et la première autorité mondiale pour la tradition du Taekwondo.

Plus de 5 000 participants de 50 pays ont participé au «Jeju World Taekwondo Hanmadang 2018», qui s’est déroulé du 28 au 31 juillet.

Les hommes et les femmes de l’équipe de démonstration de Kukkiwon ont livré une variété de cascades passionnantes telles que poomsae, attaques, auto-défense et gymnastique .