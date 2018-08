GALSEN221 – Les Sénégalais s’enflamment depuis l’annonce du combat de choc entre Modou Lo et Balla Gaye 2. Les deux lutteurs ont même procédé à un premier face to face il y a quelques jours. Toutefois, il y a un hic. Et non des moindres. C’est Thierno Ka qui le révèle. Membre du CNG de lutte, il fait savoir que malgré toute la ferveur autour du choc, les choses n’ont pas encore été concrétisées.