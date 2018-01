GALSEN221 – La manière dont Lac 2 a perdu face à Modou Lo était une grande déception pour tous les amateurs de lutte qui voulaient que la décision se fasse à travers la lutte en elle-même et non une décision arbitrale. Forcément donc, la pillule le passe pas et les Sénégalais en veulent à Lac 2 de ne pas avoir bougé “Xaragne” Lo davantage. Pour eux, le “Puncheur” du Walo est un fainéant qui ne veut pas faire les efforts nécessaires.

