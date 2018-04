Vidéo : Lamine Samba fait des révélations sur la tenue du combat Balla – Modou Lo

GALSEN221 – Il n’y a plus aucun doute. Balla Gaye 2 et Modou Lo sont à peu de choses de s’affronter et d’offrir aux amateurs le combat qu’ils attendaient depuis tant d’années. Lamine Samba, qui jouit de puissants réseaux dans le milieu, est sûr et certain que la confrontation sera ficelée. Toutefois, il n’est pas en phase avec tous les promoteurs qui se le disputent. Selon lui, c’est une structure auxquels ne s’attendent pas les sénégalais qui va s’offrir l’affiche. Reste à savoir laquelle. Toujours est-il que, pour les amateurs de lutte, l’essentiel reste de voir le « Lion » de Guédiawaye se frotter à nouveau au « Roc » des Parcelles Assainies.

