Vidéo – Ldc : le joli travail de Sadio Mané qui a remis Liverpool sur de bon rails

GALSEN221 – Sadio Mané et Liverpool ont validé leur ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions. Et de fort belle manière. Après s’être imposés à l’aller (3-0), les Reds sont allés s’imposer sur la pelouse des Sky Blues (1-2) ce mardi soir. Une soirée qui aurait pu virer au cauchemar après que les partenaires de l’international sénégalais aient encaissé un but dès le coup d’envoi. Toutefois, c’était sans compter sur la détermination du duo Salah – Mané qui a remis les pendules à l’heure, grâce à l’égyptien, avant que Firmino ne mettent fin aux espoirs des Mancuniens.

